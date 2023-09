Riemer heeft geen excuses meer: op papier (ervaring, opties, technisch en tactisch) is dit een kampioenenploeg

Anderlecht heeft met Thorgan Hazard een speler binnengehaald die zowel een prestigetransfer als een fantastische versterking moet zijn. De 30-jarige Rode Duivel geeft Brian Riemer nog maar eens zoveel opties bij. Nu is het aan de Deense coach, want excuses heeft hij niet.

Te jong? Met Schmeichel, Dupé, Delaney, Rits, Vertonghen, Coosemans en Hazard lopen er nu maar liefst zeven dertigers rond bij paars-wit. Dat is vele jaren geleden. Geen ervaring? Schmeichel werd kampioen in de Premier League. Vertonghen is de recordinternational van België. Delaney, een Deens international en bij topclubs gespeeld. Rits, een meervoudig Belgisch kampioen. Hazard... Da's alles bij elkaar enorm.

Technisch en tactisch bij de top van België

Technisch horen spelers als Flips, Dolberg, Hazard en Vertonghen normaal gezien bij de besten van België. Tactisch heeft Riemer nu breinen als Rits en Delaney. Nee, dan heb je geen excuses meer. Als je van deze kern geen geheel kan smeden als trainer - eentje dat ook mooi voetbal speelt - dan heb je gefaald.

Met Hazard is de concurrentie op alle posities - buiten de postjes van Vertonghen en Debast - aangescherpt. Riemer heeft zoveel mogelijkheden, want de meeste van die spelers zijn ook nog eens polyvalent. Hazard kan je links, rechts en centraal zetten, net als Flips. Rits kan alle posities op het middenveld aan, net als Delaney.

Zelfs in doel heeft hij nu de keuze tussen twee goeie doelmannen. Al is de transfer van Schmeichel wel diegene die het meest verbaasde. Een grote naam, maar er was nu toch geen reden om aan Dupé te twijfelen? Soit, dat zijn luxeproblemen.

Matchen zoals tegen Genk kan Riemer zich nu niet meer permitteren

Met 12 transfers heeft Jesper Fredberg meer dan zijn werk gedaan. De Deense CEO Sports temperde bij ons nog de verwachtingen eind april: "Jullie moeten geen tien transfers verwachten." Toen we hem onlangs tegen kwamen in de wandelgangen: "Pff, 't zal tijd zijn dat het 7 september is."

Van Fredberg kan niet meer verwacht worden dan hij gedaan heeft. De kwaliteitsinjectie is verbazingwekkend hoog. Met dank aan Jérémy Doku en Bart Verbruggen natuurlijk. Zonder hun geld had Fredberg dit nooit voor elkaar gekregen. Maar de megatransfer van Verbruggen mag hij natuurlijk zelf op zijn conto schrijven.

Terug naar Riemer. Die moet er nu voor zorgen dat er na de interlandbreak geen matchen zoals tegen Genk meer voorkomen. Anderlecht moet dominant gaan spelen en niet de bal aan de tegenstander laten. Da's toch het minste dat je mag verwachten van deze kern?

Op papier is dit een kampioenenploeg, als je die namen bekijkt. Dat de Deen door Fredberg zelf gehaald werd, gaat hem niet redden als hij hiermee niet aan de top meespeelt. Want Fredberg wil zijn inspanningen beloond zien. De druk op de ene Deen is weg, die op de andere begint nog maar...