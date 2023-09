Zinckernagel wijst Standard met de vinger: "Ik dacht eraan om te blijven. Maar dat is moeilijk als er geen contract voor je neus ligt, hé"

Philip Zinckernagel verruilde Standard deze zomer in voor Club Brugge. Ook Standard probeerde de middenvelder in Luik te houden. "Maar ze hebben te lang gewacht."

Philip Zinckernagel zegt het dan wel niet met zoveel woorden, maar Standard moet in eigen boezem kijken. “Ik heb erover nagedacht om te blijven. Maar dat is moeilijk als er geen contract voor je neus ligt, hé. Standard wou zo lang mogelijk wachten in de hoop dat er opnieuw een huurdeal kon gesloten worden.”

“Voor mij was het een uitgemaakte zaak dat ik zou vertrekken bij Olympiakos Piraeus”, gaat de 28-jarige Deen verder in Het Laatste Nieuws. “Uiteindelijk gaf ik de voorkeur aan Club Brugge. Voor Deense voetballers is Club Brugge een grote club in Europa.”

De wedstrijd op Sclessin? Er zal spanning hangen, maar het zal ook leuk zijn

Op zeven oktober mag Zinckernagel met zijn nieuwe werkgever op Sclessin voetballen. “Er zal spanning hangen, maar het zal ook leuk zijn. Hopelijk wordt het alsnog een mooie terugkeer voor Ronny Deila en mezelf. Ik heb me altijd goed gevoeld bij Standard.”