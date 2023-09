Analist ziet dit vooral meespelen in keuze Hazard: "Als hij een heel goed seizoen speelt"

De transfer van de zomer in de Jupiler Pro League is misschien wel die van Thorgan Hazard naar Anderlecht. Voetbalanalist Gilles Mbiye Beya laat er zijn licht over schijnen in podcast MIDMID.

Na Zulte Waregem had het al gekund, maar zoveel jaren later kiest Hazard nu toch voor Anderlecht. "Voor hem vind ik het de meest logische keuze van alle partijen. En voor Dortmund, want ik denk ook niet dat hij daar nog in de basis zou staan." Kan Hazard bij Anderlecht een plek afdwingen voor het EK 2024? "Een contract van 3 (plus 1) seizoenen krijgen bij een Belgische topclub, is voor hem als ex-Gouden Schoen en Belg toch goed." "Dan is het uitkijken of hij als nummer 18, 19 of 20 zal proberen mee te gaan naar het EK, als hij een heel goed seizoen speelt. Ik denk dat dat vooral zal meespelen voor hem", is Beya overtuigd.