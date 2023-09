Toby Alderweireld komt met update over schouderblessure en match tegen Barcelona

Tegen AEK Athene blesseerde Toby Alderweireld zich. Zijn schouder ging uit de kom.

Toby Alderweireld was te gast op de live-uitzending van de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan. Daar gaf hij ook een update over de schouderblessure die hij in de laatste voorrondematch in de Champions League opliep.

“Het gaat goed”, klonk het bij Alderweireld op VTM. “Het gaat eigenlijk beter dan ik verwacht had, al moet je ook altijd met twee woorden spreken. Maar het gaat de goede kant op.”

Alderweireld zal de blessure niet snel vergeten. “Het was het pijnlijkste moment uit mijn carrière. Toch wat pijn betreft”, voegde Alderweireld er lachend aan toe.

“De schouder was volledig uit de kom, pas een uur later kon men in het ziekenhuis hem er terug in de krijgen. Maar gelukkig kon er meer schade voorkomen worden.”

Het is uitkijken of Alderweireld de eerste match van Antwerp op het kampioenenbal tegen FC Barcelona zal halen. Zijn afwezigheid werd op een drietal weken geschat. "Al is het met één arm, ik zal er alles aan doen om die match te kunnen spelen. Maar het is realistisch om erbij te zijn," voegde Alderweireld er nog aan toe.