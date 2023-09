Bart Verhaeghe is héél kritisch voor enkele supporters: "Ondemocratisch"

Bart Verhaeghe heeft grootse plannen, zoveel is duidelijk. Hij mikt op het allerhoogste in Europa met Club Brugge. Dat moet voorlopig nog steeds in een aftands stadion.

Ook de komende jaren moet Club Brugge nog spelen op Jan Breydel. Een nieuw stadion of een vernieuwd Jan Breydel? Dat is er nog steeds niet van gekomen. De zaak loopt telkens opnieuw vertraging op, tot ontsteltenis ook van Bart Verhaeghe. “Alle grote infrastructuurwerken in Vlaanderen zijn een pijnpunt. Wij zullen de nieuwe bouwaanvraag eind september indienen en hebben de unanieme steun van de stad Brugge en de Vlaamse regering", is Bart Verhaeghe duidelijk in Het Nieuwsblad. Ondemocratisch Verhaeghe meent dat het nieuwe stadion voor minder problemen zou gaan zorgen in Brugge qua geluidsoverlast, fijn stof, lichtpollutie en mobiliteitshinder. Toch merkt hij op dat er nog steeds een minderheid zich enorm verzet tegen het stadion. "Enkele buurtbewoners vinden dat dat stadion daar niet thuishoort, maar zij kwamen daar wonen nadat Jan Breydel daar al stond. Wat willen ze? Een minderheid houdt tegen wat de meerderheid wil: dat is ondemocratisch."