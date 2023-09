Clinton Mata noemt de nieuwste namen die bij Club Brugge zullen doorbreken

Clinton Mata ruilde deze zomer Club Brugge in voor Lyon. Toch blijft hij blauwzwart van dichtbij opvolgen.

Clinton Mata blikt bij Het Nieuwsblad terug op zijn passages in België. “De dag dat ik bij Charleroi kwam en niet meteen mocht spelen van Felice Mazzu, ben ik veranderd van mindset”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Mentaal ben ik toen een soldaat geworden. Of het zijn bedoeling was, weet ik niet, maar ik bedank hem. Hij heeft me een ongelooflijke dienst bewezen. No Sweat, No Glory, nog steeds.”

Drie jaar geleden al zei Mata dat Maxim De Cuyper het zou maken en ondertussen doet hij dat ook bij Club Brugge. “Alles wat ik zeg, komt uit. Zoek het maar op in oude interviews: over Nusa was ik ook meteen in de wolken. Toen Sylla nog bij Club NXT trainde, heb ik tegen Johan Van Rumst, assistent van Philippe Clement, gezegd dat hij bij ons hoorde.”

Dat deed hij ook met Youssouph Badji. “Badji is pas 21 jaar. Gun hem wat tijd. Zo jong bij Club in de spits spelen, dat brengt veel druk met zich mee.”

En dan zijn er nog twee namen die hij vermeld. “Ik geloof alleszins in Kiriani Sabbe. Hij is zo sterk, hij vliegt overal in, zonder angst. Daar houd ik wel van. Ik zeg je dat Cisse Sandra ook nog gaat ontploffen. Hij is nu uitgeleend aan Excelsior, maar dat is zoals De Cuyper. Ik raadde hem aan om onder mannen te gaan spelen. Zie waar hij nu staat. Schrijf het maar op…”