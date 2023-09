Done deal: Paul Onuachu maakt zijn keuze, Genk baalt als een stekker

De transfersoap rond Paul Onuachu is helemaal voorbij. De spits heeft zijn nieuwe club gevonden. Genk blijft zoals geweten desolaat achter.

KRC Genk bleef de voorbije weken naarstig proberen om Paul Onuachu in huis te halen, maar dat lukte maar niet. En dus was het uitkijken welke oplossing hij zou gaan bedenken voor zijn voetbaltoekomst.

Bij de Limburgers wilden ze het spel niet lelijk spelen en dat zal ervoor gaan zorgen dat ze nu zullen balen als een stekker. Want Trabzonspor heeft wél toegehapt.

Turkije

De deal tussen Southampton en Trabzonspor was al een aantal dagen bijna rond. De transfermercato is in Turkije nog een paar dagen langer dan in België open en en daar heeft de Turkse topclub van geprofiteerd.

De speler wordt voor een seizoen gehuurd van Southampton en moet in Turkije opnieuw vertrouwen gaan opdoen na een lastig jaar. Twee jaar geleden werd hij nog topschutter in de Belgische competitie en hoorde hij bij de absolute top in ons land.