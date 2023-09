Beerschot aan het feest na loting tegen Club Brugge in de Croky Cup

Beerschot worstelde zich afgelopen weekend voorbij Lokeren-Temse in de Croky Cup. De loting van dinsdagmiddag bracht alvast veel vreugde bij de Antwerpse club.

Niet alleen de fans, maar ook de penningmeester van Beerschot zal zich in de handen wrijven toen hij dinsdagmiddag Club Brugge uit de trommel zag komen. Het Olympisch Stadion zal goed vollopen voor de wedstrijd tegen Club Brugge en de tickets zullen als zoete broodjes over de toonbank gaan.

“Wij zijn uiteraard super tevreden met deze loting”, reageren ze bij Beerschot. “Op voorhand hadden we gehoopt om een grote Belgische club thuis te ontvangen. Met een affiche tegen Club Brugge in ons eigen Olympisch Stadion mogen we dus zeker niet klagen.”

“De kans dat wij, of een andere club uit de Challenger Pro League, de Beker van België gaat winnen is natuurlijk erg klein. De Croky Cup is een ideale gelegenheid om een competitieve wedstrijd tegen een club van zo’n kaliber te kunnen spelen. We hebben gezien op Lokeren-Temse dat alles kan in bekervoetbal. Dus wie weet, zit er voor ons wel een stunt in...”, leeft de hoop bij Beerschot.