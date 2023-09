Jan Vertonghen recordinternational: Moet hij tegen Estland de aanvoerdersband dragen?

Voor Vertonghen wordt het een speciale match tegen Estland. Hij speelt zijn 150ste interland voor de Rode Duivels.

Een nieuwe mijlpaal in de carrière van Jan Vertonghen. Dinsdag is het zijn 150ste interland als Rode Duivel. “Dit is een mooi getal, die 150 interlands. Een mooi moment ook. De huidige 209 interlands van Cristiano Ronaldo zal ik ook nooit halen. Mijn volgende doel is nu het EK, we zullen daarna wel zien. Indertijd was ik de eerste die 100 interlands haalde. Dat was speciaal maar dat is dit ook.”

“Ik had gedacht dat Eden Hazard of andere jongeren me ooit zouden inhalen. Dat dit niet is gelukt, hangt van verschillende factoren af. Maar Romelu Lukaku en Thibaut Courtois zijn nog niet gestopt. Ik begrijp de jongens die zijn gestopt. Je mag niet onderschatten hoeveel opofferingen dit vraagt.”

Over de aanvoerdersband is Vertonghen duidelijk. “De afspraken zijn gemaakt, nog voor wij één minuut speelden onder deze coach. Lukaku is kapitein als hij speelt. Ik ben de tweede aanvoerder. Goed voor mij, geen probleem. Romelu Lukaku is het gezicht van de generatie die eraan komt.”