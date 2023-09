Stijn Vreven heeft zijn bedenkingen hoe de loting van de Croky Cup heeft plaatsgevonden

KV Oostende niet de meest spraakmakende ploeg geloot voor de Croky Cup. Ze moeten namelijk naar Eupen. Stijn Vreven heeft zijn bedenkingen hoe de loting heeft plaatsgevonden.

Iedere club uit de Challenger Pro League hoopt natuurlijk één van de grote clubs te mogen ontvangen in de Croky Cup. Dit is bij KV Oostende niet anders. Echter moeten ze het met KAS Eupen doen en dit op verplaatsing.

“Natuurlijk kunnen we spreken van een allesbehalve sexy loting. We hebben geen thuisvoordeel, het is de verst mogelijke verplaatsing en het is geen affiche",reageert trainer Stijn Vreven. Die duidelijk zijn ongenoegen over de loting niet onder stoelen of banken steekt.

Vreven had ook ernstig zijn bedenkingen bij hoe de loting heeft plaatsgevonden. "Daarnaast vond ik het trouwens bizar om zien dat de ballen niet of nauwelijks door elkaar werden gemixt, maar dat zal wel toeval zijn zeker?” merkt Vreven lachend op.