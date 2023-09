Louwagie over verdediger: "Die salarissen konden wij niet bieden"

Met Kandouss en Watanabe haalde KAA Gent twee stevige verdedigende versterkingen binnen deze zomer. Ook Piatkowski werd lange tijd genoemd.

De Poolse verdediger werd vorig seizoen geleend van RB Salzburg, maar een definitieve aankoop deze zomer behoorde niet tot de mogelijkheden van de Buffalo's.

“Hij wou zelf niet. Hij had voorstellen gehad uit Italië. Typisch Italië: spelers contacteren, hoge wedden voorstellen en dan de deal niet doen, waardoor spelers met iets in hun hoofd zitten wat onhaalbaar wordt", vertelt Louwagie voor Het Nieuwsblad.

"Die salarissen konden wij niet bieden. We hebben nu een loonplafond waar we niet meer boven gaan. Omdat we wat kwaliteit betreft weinig verschil zien tussen transfers van 3 of 7 miljoen of tussen lonen van 1 miljoen of 2 miljoen.”