Haalt Mirallas grote namen naar Aalst? "Ik durf hem niet bellen", maar één iemand is niet welkom

Ex-Rode Duivel Kevin Mirallas is sportief directeur bij Eendracht Aalst. Zijn netwerk kan de club wel eens aardig ten goede komen.

Kevin Mirallas besliste eind augustus om een punt achter zijn carrière als profvoetballer te zetten. Ondertussen is hij aan de slag als sportief directeur bij het ambitieuze Eendracht Aalst uit de tweede amateurafdeling.

Mirallas heeft aardig wat connecties door zijn eigen carrière, wat wel eens voor de komst van grote namen bij Aalst zou kunnen zorgen. Een Eden Hazard bijvoorbeeld die nog steeds geen club heeft voor dit seizoen.

“Mijn vrienden blijven me dat vertellen, vanochtend nog twee keer”, lacht Mirallas bij La Dernière Heure. “Ik zou hem nooit durven bellen om hem voor te stellen om in de Belgische vierde klasse te komen spelen. Ik denk dat hij toch gaat stoppen. Als hij nog had willen spelen, had hij al een club gevonden.”

En als er één iemand geen optie is, is het wel zijn oud-ploegmaat Didier Lamkel Zé. “Nee, zelfs als hij zegt dat hij gratis komt spelen. Hij is een geweldige kerel, ik heb veel met hem gelachen. Maar hij wordt slecht begeleid, slecht omringd en hij heeft niet de carrière die hij door zijn kwaliteiten had kunnen krijgen.”