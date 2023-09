'Opbod voor miljoenentransfer kan beginnen: Barcelona, Liverpool en nog vier Europese topclubs in de clinch voor goudhaantje Jupiler Pro League'

Deze zomer kwam het niet tot een transfer van Arthur Vermeeren. Maar of ze hem nog lang op De Bosuil gaan kunnen houden? Dat lijkt hoe langer, hoe onwaarschijnlijker. Heel Europa bekijkt hem nadrukkelijk.

Arthur Vermeeren wordt al sinds januari gevolgd en gescout door FC Barcelona. En dat zal ook de komende weken in Champions League niet anders zijn. Ze willen er hem in Catalonië dan ook heel erg graag bijhebben.

Volgens Mundo Deportivo is de middenvelder van stamnummer 1 al veelvuldig gescout. Toch is het nog niet zomaar zeker of Barcelona hem wel zal gaan inlijven. Er zijn namelijk kapers op de kust en de Catalanen moeten de tering naar de nering zetten.

Kapers op de kust

In de Champions League kan het aantal topclubs dat scouts naar Antwerp stuurt alleen maar toenemen. Dan komt er mogelijk nóg meer interesse voor de middenvelder. Maar ook op dit moment staan er ook al andere teams in de gang te wachten.

Met name Manchester United, Brighton & Hove Albion, Liverpool, Ajax en RB Leipzig. Dat is zowat de fine fleur uit alle grote landen in Europa. Rest de vraag wie er met de nodige miljoenen zal komen aankloppen in Deurne-Noord.