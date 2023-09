Bij KV Mechelen vertellen ze hoe ze erin slaagden Elias Cobbaut binnen te halen

Het was toch wel een straffe zet van KV Mechelen. Elias Cobbaut is een knappe versterking voor de Kakkers.

Tim Matthys is tevreden met wat hij deze zomer als sportief directeur van KV Mechelen wist te verwezenlijken voor de ploeg.

Met Lion Lauberbach, Rafik Belghali, Daam Foulon, Mory Konaté, Patrick Pflücke, Norman Bassette, maar vooral Elias Cobbaut werden enkele mooie namen binnengehaald.

Vooral Cobbaut lijkt een echte opportuniteit te zijn voor KV Mechelen. “Absoluut. Ik had met Elias al contact vanaf dag één van de mercato. Maar toen lag dat nog moeilijk. Elias wist niet wat hij ging doen. Bij Parma blijven of vertrekken”, vertelt Tim Matthys aan Het Laatste Nieuws.

“Hij zei me: ‘Tim, ik wil u geen valse hoop geven, maar we zullen de situatie opvolgen.’ Ik antwoordde: ‘Elias, vanaf dat er een kleine kans is, laat je mij iets weten. Ik ga je gerust laten, niet pushen. Als jij de call maakt dat het kan, gaan we aan de slag’.”

En dat is dan ook gebeurd. ‘Op een bepaald moment kreeg ik de boodschap van Elias dat hij aan het twijfelen was - er was ook interesse van Sampdoria - en ik voelde dat er een opening was. Dan moet je er snel induiken, natuurlijk.”