Blunder met Vines: Niet de eerste keer dat Marc Overmars dit tegenkomt

Donderdag werd duidelijk dat Royal Antwerp FC een fout maakte in de Europese lijst. Björn Engels werd op de lijst gezet, in plaats van Sam Vines.

Royal Antwerp FC speelt in de Champions League tegen FC Barcelona, FC Porto en Shakhtar Donetsk. Dat moeten ze echter doen zonder Sam Vines, want The Great Old maakte een fout in de Europese lijst.

Sam Vines werd er niet opgezet, terwijl Björn Engels wel kan spelen in de Champions League. Maar dat was helemaal de bedoeling niet op de Bosuil. Een administratieve fout die niet teruggedraaid kan worden klonk het.

Voor Marc Overmars is het niet de eerste keer dat dit gebeurde. In 2021 vergat men bij Ajax Amsterdam om de pas aangekochte spits Sébastien Haller op de lijst te zetten voor de Europa League. En zo kon hij niet meespelen in de kwartfinales tegen AS Roma.

De toenmalige directeur voetbalzaken van Ajax liet toen meteen weten dat hij zulke zaken in het vervolg zelf zou in de gaten houden. “Ik was geen controlepunt, maar ik denk dat ik wel een nieuw controlepunt word. In de negen jaar dat ik hier zit, is het niet eerder gebeurd”, zei hij aan de NOS.

Bij The Great Old zal hij dat nu best ook in handen nemen in de toekomst, wil hij dit niet nog een keer meemaken.