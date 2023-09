Jurgen Ekkelenkamp maakt opvallende vergelijking tussen Jupiler Pro League en Eredivisie

Dat er bij onze noorderburen vaak wordt neergekeken op de Jupiler Pro League is iets wat we vaak horen. Jurgen Ekkelenkamp velt daar nu zijn eigen oordeel over.

De Antwerp-middenvelder speelde zijn hele jeugd in Nederland, waarna hij zich later bij de A-kern van Ajax knokte. Hier speelde hij 40 wedstrijden mee. Na 46 wedstrijden in de Belgische competitie durft hij de vergelijking te maken tussen de Eredivisie en en Jupiler Pro League.

Zo vindt Ekkelenkamp het van de pot gerukt dat ze in Nederland hun eigen competitie vaak beter vinden. "Ik vind dat onzin. Alles zit zo dicht bij mekaar in België. De zogezegd 'mindere' ploegen in België zijn beter dan de 'mindere' in Nederland, hoor. Ze voetballen compacter, zijn moeilijker uit verband te spelen", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

Na een jaar bij Antwerp heeft de 23-jarige Nederlander behoorlijk wat goede woordjes voor zijn club. "Ik had onmiddellijk een goed gevoel toen ik mijn contract tekende. De faciliteiten, de fans, een getalenteerde spelersgroep. En de Belgische competitie is best een goed niveau."