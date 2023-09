KAA Gent zit met kopzorgen: één langdurige blessure en twee andere afwezigen

KAA Gent speelt zondagavond op bezoek bij OH Leuven. Hein Vanhaezebrouck zit met de nodige zorgen.

KAA Gent overleefde de transferzomer, met het behoud van Gift Orban en Hugo Cuypers en haalde ook de nodige versterkingen binnen.

“We hebben bewuste keuzes gemaakt. Al is de kern wel klein. Het is de eerste keer dat ik een Europese lijst kan invullen zonder lastige keuzes te moeten maken. Een luxeprobleem. Wij kónden niemand vergeten, zoals bij Antwerp”, sneerde Hein Vanhaezebrouck bij Het Laatste Nieuws.

Kwaliteit genoeg in huis, kwantiteit is opnieuw een probleem. Zeker nu Vanhaezebrouck met een langdurige blessure in zijn spelersgroep zit. “Nurio raakte met Angola geblesseerd aan de hamstrings en is anderhalve maand out. Hongi zit op de Asian Games, Fadiga is geschorst. We hebben weinig overschot. Dat is nu eenmaal onze situatie.”

De matchen volgen in sneltempo elkaar op. “We hebben zeven matchen in 21 dagen. Een stevig blok. Het is al uitkijken naar de volgende interlandperiode en hopen dat we die zeven wedstrijden goed doorkomen.”

Ook vorig jaar kende KAA Gent dat probleem al. “We zullen de kern met fluwelen handschoenen moeten managen. Vorig jaar is dat gelukt met veel hocus pocus, hopelijk blijven we nu meer gespaard van blessures.”