Voormalig doelman RSCA over keeperskwestie bij paars-wit: "Lijkt op voorhand al veroordeeld"

Met Kasper Schmeichel haalde Anderlecht een grote vis naar het Lotto Park. Voormalig doelman Silvio Proto praat erover bij Sudpresse.

Paars-wit haalde deze zomer al een nieuwe keeper binnen met Maxime Dupé, die sterk aan het nieuwe seizoen begon en Anderlecht meermaals behoedde voor puntenverlies. Silvio Proto is er echter van overtuigd dat Schmeichel de nieuwe nummer één wordt bij de recordkampioen.

"Ik mijn ogen is er geen vorm van twijfel. Schmeichel zal titularis worden en zonder twijfel al tegen Kortrijk", klinkt het overtuigd bij Sudpresse. "De titularis van de Deense nationale ploeg komt met zo'n palmares niet af om tweede keuze te worden. Het is hard voor Dupé, die op voorhand al veroordeeld lijkt."

Tegen KV Kortrijk zal de Deense doelman echter nog niet spelen, gaf Riemer zelf al aan op zijn wekelijkse persbabbel. "Schmeichel is deze week pas toegekomen, en dus is het nog aan Maxime. Nadien zal de beste van de twee spelen. Ook tussen de palen is er nood aan concurrentie", werd hij geciteerd door La Dernière Heure.