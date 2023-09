Moneytime voor Carl Hoefkens, maar zonder Stef Peeters: "Nog altijd overtuigd"

Carl Hoefkens moet dringend scoren met Standard. Een eerste kans krijgt hij zondagavond op bezoek bij KAS Eupen.

De slotdagen van de zomermercato leverden Standard nog enkele transfers op. De kwaliteitsinjectie die Carl Hoefkens nodig had is zo een feit geworden.

“Het einde van de mercato was top”, aldus Hoefkens op zijn persconferentie. “Ik kan alleen maar blij zijn met mijn huidige kern. De plaatsjes beloven duur te worden. Het was duidelijk dat we meer kwaliteit konden gebruiken.”

Goed werk van de club dan ook, zo oordeelt Hoefkens. “Nu kan ons seizoen echt beginnen. Als de resultaten nu nog niet volgen, dan is het niet meer dan normaal dat iedereen scherp zal zijn voor ons. Dat mag ook. Daar heb ik geen enkel probleem mee.”

Een target dat niet kwam was Stef Peeters. Die was zelfs verbolgen over de manier waarop Standard hem behandelde. “Ik ben en blijf een grote fan van Stef Peeters. Maar na overleg binnen de club hebben we de keuze gemaakt om voor Alzate en Hayden te gaan.”

“Die knoop hebben we dus samen als club doorgehakt. Ik ben nog altijd overtuigd dat Peeters hier een meerwaarde had kunnen zijn, maar dat verwacht ik dus ook van een speler als Alzate.”