Thorgan Hazard openlijk over nationale ploeg in combinatie met keuze voor Anderlecht

Thorgan Hazard ruilde Dortmund in voor RSC Anderlecht. Volgens velen de ideale manier op het EK van 2024 te geraken.

Thorgan Hazard voelt enorm veel druk op zijn schouders door de komst van RSC Anderlecht, maar daar kan hij perfect mee leven.

“Ik weet dat de verwachtingen hoog liggen. Dit is Anderlecht. Ik kreeg veel berichtjes van fans die super blij zijn met mijn komst. Maar dat zegt natuurlijk ook veel over hun eisen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“De club verwacht veel van mij, jullie... Maar ik verwacht óók heel veel van mezelf. Ik wil fit zijn, de ploeg helpen, om op langere termijn misschien een tweede Gouden Schoen te ambiëren.”

Volgens Hazard heeft zijn komst naar Anderlecht niks te maken met een nieuwe selectie voor de Rode Duivels en deelname aan het EK van volgend jaar in Duitsland, zoals vaak gezegd wordt van spelers die terugkeren naar de Belgische competitie.

“Tedesco belde mij voor zijn eerste selectie in maart. Ik was toen geblesseerd bij PSV. Hij vertelde mij dat hij mij niet kon oproepen, maar dat ik in beeld bleef. Wilmots selecteerde mij niet, Martínez altijd — ieder zijn keuzes, hé. On verra.”