Drama voor ex-speler Antwerp: in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht

Uit Servië kwam gisterenavond verschrikkelijk nieuws binnengedruppeld: Jonathan Bolingi, ex-speler van onder meer Antwerp en Standard, lag in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het leek er even op dat het kantje-boordje ging worden voor de 29-jarige aanvaller. Die was, ondanks zijn niet-selectie, naar Kinshasa afgereisd om zijn Congolese ploegmaats aan te moedigen tegen Soedan.

Bij zijn terugkeer naar Servië, waar hij de kleuren van Vojvodina draagt, voelde Bolingi zich onwel tijdens de training op 14 september.

De Servische club communiceerde over zijn speler, die onmiddellijk in het ziekenhuis in Novi Sad moest worden opgenomen. Volgens de eerste analyses zijn de longen van Bolingi aangetast door een virus dat nog moet worden geïdentificeerd. Zijn toestand was zaterdag nog kritiek, maar intussen is er beter nieuws gekomen.

Er moeten nog bijkomende tests gedaan worden, maar hij ligt in ieder geval al niet meer op intensieve zorgen.