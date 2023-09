FC Barcelona komt met belangrijke nieuws voor Antwerp-fans met oog op Champions League-wedstrijd

Morgen zal Antwerp zijn eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League afwerken in Barcelona. De thuisploeg kwam maandag met duidelijke regels voor de bezoekende supporters.

Zo schrijft FC Barcelona op hun website dat de wedstrijd tegen Antwerp wordt gecategoriseerd als een risicowedstrijd. Om deze reden deelde de club dan ook meteen een aantal regels mee waaraan de meegereisde supporters zich moeten houden.

De regels die de club opstelde zouden ervoor moeten zorgen dat het wedstrijdgebeuren zonder veel problemen verloopt. Er worden geen tickets verkocht aan Belgische IP-adressen en Belgische kredietkaarten. Antwerp-fans mogen enkel in het uitvak zitten en de tickets moeten op naam zijn. Er mogen bovendien ook geen kleding of andere zaken die Antwerp-gerelateerd zijn gedragen worden of zichtbaar zijn buiten het uitvak.

Aan het stadion zelf zullen er geen tickets meer te koop zijn, dus het heeft geen zin om nog naar Barcelona te reizen als je geen ticket bemachtigd hebt. Wanneer ernaar gevraagd wordt, zullen de fans ook altijd hun tickets en identiteitskaart moeten kunnen laten zien.