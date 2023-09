Wordt Antwerp onderschat in de Champions League? "Wij zijn niet kansloos"

Dinsdagavond speelt Antwerp zijn eerste CL-wedstrijd tegen Barcelona. Velen denken dat Antwerp onderaan zal eindigen in zijn groep, al denkt Mark Van Bommel dat het ook anders kan.

In een interview met Het Laatste Nieuws blikt de Antwerp-coach eerste even vooruit op de wedstrijd tegen Barcelona. "We gaan proberen ons eigen voetbal te spelen. Het gevaar is dat zij je het gevoel kunnen geven mee te kunnen spelen, waarna je het plots kwijt bent. Als je dan in die negatieve carrousel terechtkomt, is het heel moeilijk om eruit te komen. Dat vraagt veel tactische discipline."

Van Bommel benadrukte nog maar eens dat de wedstrijden in de Champions League een bron van ervaringen zijn voor zijn jongens. "Hetzij in de Champions League, hetzij in de Europa League. Als je vierde wordt, heb je toch zes matchen ervaring opgedaan op het hoogste niveau."

De oefenmeester van The Great Old weet ook dat Antwerp alleen maar kan verrassen in de groepsfase. "Ons voordeel tijdens deze campagne is dat alles kan en mag, maar niets moet. En pas op, het kan zomaar he. Wij zij niet kansloos. Zowel Barcelona, Shakhtar als Porto moeten ook naar de Bosuil komen."