Supporters spreken klare taal over Champions League: "En hij was niet goed genoeg voor KAA Gent"

Dinsdag werden de eerste matchen uit de groepsfase van de Champions League afgewerkt. Manchester City won met 3-1 van Rode Ster Belgrado.

Het doelpunt van Rode Ster werd gescoord door Osman Bukari. In de zomer van 2022 vertrok hij nog bij KAA Gent. De marktwaarde van de Ghanees is het voorbije seizoen meer dan verdubbeld, tot 6,5 miljoen euro.

“Niet goed genoeg bevonden bij Gantoise, maar wel scoren op Manchester City”, laat een supporter van KAA Gent weten op sociale media. Dat zorgt meteen voor een hele vloed aan reacties op de post...

“Scoorde vorige winter ook al op het WK tegen Ronaldo en co, dus is het niet de eerste keer dat hij uitblinkt op het grote toneel…”

“Ach ja. Vrees dat je soms al eens de pech kunt hebben dat een gekochte speler juist in z’n periode bij jouw club een vormdip kent op cruciale momenten om na zijn vertrek plots de pannen van het dak te spelen op een hoger niveau.”

“Awoniyi is nog zo’n schoon voorbeeldje, denk ik…”

“KDB was ook niet goed genoeg voor KAA Gent en Driesje ook.”

“Heeft genoeg kansen gekregen.”

“Ge kunt hem ook niet laten staan als hij de kansen niet benut (4 goals in 26 matchen).”

“Bij een ploeg die geen andere opties heeft, zal hij dan misschien mogen blijven staan, maar bij Gent waren er nog andere spitsen die beter waren of meer rendeerden.”

“ Hij was dan ook geen spits maar een winger, plus nog heel jong. Dit soort profielen hebben we al jaren niet in de ploeg, hopelijk leren we hier ook uit.”

“Transfers worden veel rap afgeschreven.”

“Toch altijd leuk dat ex-spelers wat laten zien in Europa.”

“Één goal maakt jouw carrière niet he... maar het zal wel zijn hele carrière bijblijven. Ik denk dat al onze kernspelers hier van dromen.”