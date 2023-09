Na Club Brugge, STVV, Charleroi en KAA Gent heeft winger eindelijk nieuwe club

Jordan Botaka was al enkele maanden helemaal weg bij de Buffalo's. Zijn contract werd er in onderling overleg ontbonden. En dus was het wachten op een nieuwe club.

KAA Gent nam Jordan Botaka in 2020 over van STVV, maar sindsdien volgden uitleenbeurten aan Sporting Charleroi, Fortuna Sittard en Hapoel Jeruzalem. De 24-voudig Congolees international had nog een contract tot medio 2024 bij de Buffalo's. ZIjn laatste contractjaar deed hij uiteindelijk niet uit. De Buffalo's en Botaka gingen in onderling overleg uit elkaar. ื’'ื•ืจื“ืŸ ื‘ื•ื˜ืืงื” ื—ืชื ื‘ืžื•ืขื“ื•ืŸ ืœืขื•ื ื” ืื—ืช ืขื ืื•ืคืฆื™ื” ืœืขื•ื ื” ื ื•ืกืคืช, ื‘ืืžืฆืขื•ืช ืกื•ื›ื ื• ืฉื—ืจ ื’ืจื™ื ื‘ืจื’.



ื”ืงื™ืฆื•ื ื™ ื‘ืŸ ื”-30 ืฉื”ื™ื” ืฉื™ื™ืš ืœื’ื ื˜ ื”ื‘ืœื’ื™ืช ืขื“ ื”ืงื™ืฅ ื”ืื—ืจื•ืŸ, ืฉื™ื—ืง ื‘ืขื•ื ื” ื”ืขื‘ืจื” ื‘ื”ืคืณ ื™ืจื•ืฉืœื™ื ื•ืขื–ืจ ืœื” ืœื”ืขืคื™ืœ ืœืคืœื™ื™ืื•ืฃ ื”ืขืœื™ื•ืŸ ื›ืืฉืจ ื›ื‘ืฉ ื‘ืžื“ื™ื” 3 ืฉืขืจื™ื ื•ื‘ื™ืฉืœ 3 ืฉืขืจื™ื ื ื•ืกืคื™ื ื‘ืžื”ืœืš ื”ืขื•ื ื”.



ื‘ื”ืฆืœื—ื”, ื’ืณื•ืจื“ืŸ โค๏ธ๐Ÿ’› pic.twitter.com/6ZPHQ5A10b — FC Ashdod - ืžื•ืขื“ื•ืŸ ืกืคื•ืจื˜ ืืฉื“ื•ื“ (@FCASHDOD) September 20, 2023 Na avonturen bij onder meer Club Brugge, Charleroi en STVV kwam er zo een einde aan het Belgisch avontuur van de Congolese winger. De voorbije twee maanden was hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die heeft hij nu gevonden, want de 30-jarige Botaka heeft eindelijk een nieuwe club gevonden in Israël. Hij gaat aan de slag bij FC Ashdod.