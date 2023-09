Vincent Kompany geeft advies aan Erik ten Hag: "Ik ben al eerder bij een grote club geweest"

Erik ten Hag staat onder druk bij Manchester United. Dit weekend neemt hij het op tegen het Burnley van Vincent Kompany. Deze weet hoe het is om onder druk te staan bij een grote club.

Manchester United kent met drie nederlagen uit vijf competitiewedstrijden een slechte start in de Premier League. Woensdag ging het dan nog eens onderuit in de Champions League tegen Bayern München. Dit weekend spelen ze tegen het Burnley van Vincent Kompany.

Vincent Kompany weet hoe het voelt

"Ik weet hoe het is als je een paar wedstrijden verliest: de druk kan oplopen", legt hij uit tijdens de persconferentie van Burnley. "Als je bij een topclub bent, ben je altijd één nederlaag verwijderd van een crisis. Dat hoeft niet alleen bij Manchester United te zijn, dat is bij elke topclub hetzelfde. Je hebt altijd tijd nodig om je aan te passen en te verbeteren, niet alleen voor Erik ten Hag, maar voor ons allemaal."

Burnley kijkt niet naar Manchester United

"Het gaat ons niets aan. Ik moet de resultaten en prestaties van mijn team verbeteren. Wat elders gebeurt, is niet onze zorg. Ik moet ons team voorbereiden om tegen het best mogelijke Manchester United te spelen, op de manier waarvan we weten dat ze kunnen spelen", sluit Kompany af.