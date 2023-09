De kansen voor Union SG in de terugwedstrijd tegen Toulouse stijgen

Union SG en Toulouse speelden donderdag 1-1 gelijk in de Europa League. Eén iemand moeten de Brusselaars alvast niet vrezen in de terugwedstrijd.

Op 30 november moet Union naar Toulouse voor de terugwedstrijd in de groepsronde van de Europa League. Een wedstrijd die wel eens heel belangrijk kan zijn om in Europa te overwinteren. Eén iemand moeten ze alvast niet vrezen.

Toulouse kan namelijk voorlopig niet beschikken over Zakaria Aboukhlal. De aanvaller is donderdag tegen Union zwaar geblesseerd geraakt en staat maanden aan de kant. Dit heeft Toulouse via de clubkanalen bevestigd. De aanvaller moest in de 40ste minuut naar de kant.

Aboukhlal was vorig seizoen goed voor tien goals en vijf assists in 37 Ligue 1-wedstrijden. Dit seizoen stond kwam hij in vijf wedstrijden driemaal tot scoren voor Toulouse.