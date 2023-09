Goed en slecht nieuws voor Club Brugge: Nusa out, andere sterkhouder is er opnieuw bij tegen Anderlecht

Antonio Nusa zal dan toch niet aantreden (als invaller) tegen Anderlecht. Wegens een rugblessure moet de Noorse winger verstek geven.

Eerder spuide Ronny Deila nog mist omtrent zijn goudhaantje. “Of hij zondag kan spelen? Dat weten we nog niet. We moeten het dag per dag bekijken en dan hakken we de knoop door", liet hij op de persconferentie de deur op een kier.

Slecht nieuws: Antonio Nusa zit niet in de wedstrijdselectie tegen paars-wit. De Noorse winger kampt met vermoeidheid en rugproblemen en geraakt niet op tijd fit voor de clash tegen Anderlecht. Ook tegen Besiktas moest de aanvaller al afhaken.

Een andere aanvaller die er wel terug bij is: Philip Zinckernagel. De Deen moest wegens ziekte afhaken donderdag, maar is terug en zit in de wedstrijdselectie van morgen tegen Anderlecht.

De volledige selectie van blauw-zwart:

22. Simon Mignolet

29. Nordin Jackers

91. Axl De Corte

28. Dedryck Boyata

44. Brandon Mechele

58. Jorne Spileers

55. Maxim De Cuyper

64. Kyriani Sabbe

39. Éder Balanta

27. Casper Nielsen

15. Raphael Onyedika

06. Denis Odoi

20. Hans Vanaken

10. Hugo Vetlesen

08. Micha┼é Skóra┼Ť

07. Andreas Skov Olsen

77. Philip Zinckernagel

09. Ferran Jutglà

99. Igor Thiago