Marc Degryse weet het zeker: "Dit mag Brian Riemer vooral niet doen"

Zondagavond zal Anderlecht de topper tegen Club Brugge spelen. Marc Degryse weet in ieder geval al wat er zeker niet mag gebeuren bij paars-wit.

Zo laat Marc Degryse zich nog eens uit over de keeperskwestie bij Anderlecht. Het lijkt hem niet verstandig om het vertrouwen van Maxime Dupé af te nemen. "Wat Riemer vooral niet mag doen, is Kasper Schmeichel nu al in doel zetten. Ook niet als hij toch speelklaar blijkt", vertelt Degryse bij Het Laatste Nieuws.

Tegen KV Kortrijk ging Dupé in de fout. Speelde de heisa rondom hem mee in zijn hoofd? "Dan ben je Maxime Dupé in één klap helemaal kwijt. Riemer garandeerde nog dat 'hij nooit iemand zou straffen voor één fout'. In die wedstrijd tegen Kortrijk ging hij de mist in, maar verder kan je hem toch weinig verwijten?"

"Ik zou het niet verstandig vinden om nu al te wisselen. Dan zou hij z'n woorden niet nakomen. En dan zit je met een reservedoelman met twijfels", besluit Degryse. Zondag zullen we zien welk spelletje Riemer met zijn doelmannen aan het spelen is.