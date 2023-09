Antwerp komt met goed nieuws voor fans met oog op Champions League wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk

Op woensdag 4 oktober neemt Antwerp het op tegen Shakhtar Donetsk. Maandagavond kwam de club met goed nieuws voor zijn fans.

Zo worden er vanaf dinsdag losse tickets verkocht aan abonnees die geen mini-abonnement hebben bemachtigd. Dat meldt Antwerp zelf via zijn officiële kanalen.

"De voorrangsperiode voor abonnees om een mini-abonnement aan te kopen voor de groepswedstrijden in de UEFA Champions League is afgelopen. Het aantal resterende losse tickets die in verkoop kunnen gaan voor de wedstrijden tegen Shakhtar Donetsk, FC Porto en FC Barcelona hangt af van de hoeveelheid tickets die UEFA niet opneemt", klinkt het bij de club.

"Voor de wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk kunnen we positief nieuws melden: er zal een losse ticketverkoop georganiseerd worden voor abonnees die naast een mini-abonnement grepen."

De ticketverkoop gaat dinsdagmiddag om 13u van start, en eindigt een dag later om 13u. Abonnees zonder ticket kunnen er dus maar best snel bij zijn.