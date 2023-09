Didier Lamkel Zé komt met vreemde inschatting over periode bij Antwerp

Daar is hij weer. Didier Lamkel Zé blikt in een interview bij het Franse So Foot terug op zijn vijf seizoenen in Belgische loondienst.

Zo had hij het onder meer over zijn periode bij Antwerp. “Er zijn bij Antwerp enkele dingen gebeurd, maar ik heb niets tegen die mensen. Ik weet wel dat ik mijn bijdrage heb geleverd aan de heropbouw van de club." "Toen ik er toekwam zei men dat Antwerp geen voetbal speelde en dat de spelers alleen maar teerden op hun grinta en werkkracht. Dieumerci Mbokani en ik zijn erin geslaagd om de club te stabiliseren. Daarna hebben de sportieve bazen de juiste spelers aangetrokken om kampioen mee te worden. Een verdiende titel. Proficiat aan iedereen daar.” Over zijn bedenkelijke reputatie in België? “België is het enige land waar ik problemen had”, vertelt hij. “Een tijdje geleden werd Kevin Mirallas, die daar nu sportief directeur is bij een of andere ploeg (Eendracht Aalst, red.) gevraagd wat hij van mij vond. Hij zei: ‘Zelfs gratis zou ik hem niet nemen.’ Maar wie zegt dat ik naar zijn club wilde komen? Dat is het probleem: iedereen praat daar altijd over mij zonder mij iets te vragen. Daarom is België voor mij verleden tijd. En daarom wilde ik vorige zomer ook absoluut vertrekken bij Kortrijk.”





