KRC Genk krijgt goed nieuws te horen met oog op topper tegen Club Brugge

Donderdagavond neemt KRC Genkt het op tegen Club Brugge. Een topper die normaal in augustus al moest doorgaan.

Omdat beide clubs Europees moesten spelen werd de wedstrijd verplaatst naar 28 september. Normaal gezien ging die door op 28 augustus.

Nu zit het zo dat Andi Zeqiri en Zakaria El Ouahbi overkwamen op 5 september, nadat de wedstrijd tegen Club Brugge in de eerste plaats zou doorgaan. Je kan je al inbeelden dat dit voor problemen kan zorgen in België.

Toch mogen de twee ingezet worden door de vernieuwde regelgeving. Vroeger zou dit niet mogelijk zijn geweest. Nog goed nieuws voor Genk is dat Marc McKenzie hoogstwaarschijnlijk ook terug zal kunnen meespelen. Hij had een blessure aan de teen en ontbrak in de derby tegen STVV.