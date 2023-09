Mark Van Bommel ziet één groot positief punt aan verdedigende tactiek van AA Gent op de Bosuil

Voor de tweede wedstrijd op rij speelde Antwerp 0-0 in de vaderlandse competitie, twee keer in het eigen Bosuilstadion. Frustrerend, maar Antwerp-trainer Mark Van Bommel ziet er de voordelen van in.

"Want eigenlijk", opent hij op de persconferentie na het duel, "moeten we dit als een heel groot compliment beschouwen. Dat de koploper zo komt spelen, wil dat zeggen dat dat je als tegenstander een andere status hebt gekregen", vindt de Nederlandse trainer van Antwerp.

"Tegen RWDM moet je altijd winnen, we kregen toen ook 2 strafschoppen. En ook nu verdienden we om te winnen. We hebben de juiste antwoorden maar hoe vaker we het moeten doen, hoe beter het zal lopen. Het hangt vaak af van de details en vandaag ging het net niet", gaat hij verder.

Ondanks de 2/6 was de trainer van Antwerp dus allesbehalve negatief. "Ga er zelf maar eens aan staan", glimlacht hij. "Tegen een 5-4-1 die een 7-3-0 wordt. En als spits sta je dan plots tussen 6 verdedigers. Het heeft niet veel met vorm te maken maar met de situatie waarop ze nu is."

Scoren lukte dus niet maar de verdediging van Antwerp liet, niet voor het eerst dit seizoen, ook geen tegendoelpunt binnen. "En dat is ook best knap want het is tegen zo'n laag blok heel lastig om de hele wedstrijd geconcentreerd te blijven verdedigen", oordeelt Mark Van Bommel. "100% concentratie is quasi onmogelijk maar we hebben dit seizoen 4 doelpunten tegen gekregen: 3 strafschoppen en 1 corner. Dat heeft ons al te veel punten gekost maar is geen slechte statistiek", besluit hij.