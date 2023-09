Nieuwe absolute topclub uit Premier League zich voor Nusa: 'Contact tussen club en makelaar'

Zo staat Antonion Nusa nu ook op het lijstje van Arsenal. Dat meldt transferexpert Ekrem Konur. Er zou zelfs al contact zijn geweest tussen Edu Gaspar, de sportief directeur van Arsenal en de makelaar van Nusa.

Maar Arsenal is lang niet de enige club die aast op het toptalent van Club Brugge. Interesse van Chelsea werd eerder al concreet gemeld. Nu volgen the Gunners dus ook. Ongetwijfeld worden er nog clubs toegevoegd aan het lijstje.

Antonio Nusa liet zich al flink opmerken bij zowel Club Brugge als bij het nationale elftal van Noorwegen. Tijdens de interlandbreak speelde hij twee wedstrijden mee voor zijn land. Hij scoorde toen één keer en leverde drie assists op. Hiermee werd hij meteen beslissend.

🚨Arsenal sporting director Edu has held talks with the agent of Club Brugge player Antonio Nusa about a move for the Norwegian international. 🇳🇴 🔴 #AFC 🔵 #Brugge



▪️The Belgian club is expecting an offer of over 35 million euros for the Norwegian.pic.twitter.com/1V807ug3zD https://t.co/ITyuXvJOZy