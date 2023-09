'Antwerp moet het zonder deze belangrijke speler doen tegen KV Mechelen'

Zaterdag gaat Antwerp op bezoek bij KV Mechelen. Jammer genoeg voor de Great Old zal er één belangrijke speler niet mee afzakken naar Mechelen.

Zo meldt Het Laatste Nieuws dat Antwerp zaterdag geen beroep kan doen op Ritchie De Laet. Hij zou nog teveel last hebben aan zijn knie. Eerder deze week kwam hij tegen KAA Gent ook niet actie hierdoor. Zo zijn we er nu dus zeker van dat Owen Wijndal in de basis zal blijven staan.

Het icoon van Antwerp speelde al 191 wedstrijden voor de Great Old. Op zijn 34-jarige leeftijd worden zijn kwaliteiten nog steeds goed benut. Zowel in de kleedkamer als op het veld is zijn ervaring erg welkom.

Antwerp had het tegen KAA Gent erg moelijk met het verdedigend blok dat de troepen van Hein Vanhaezebrouck maakten. Steven Defour liet tijdens zijn persconferentie al weten dat hij niet veel ruimte wil weggeven, maar dat ze wel met een ander systeem spelen dan Gent. Het blijft nog afwachten of Malinwa morgen ook voor een blok zal kiezen.