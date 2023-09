Skov Olsen spreekt open en bloot over plannen om Club Brugge te verlaten

Andreas Skov Olsen is na blessureleed opnieuw helemaal de oude. De Deen is klaar om Club Brugge naar prijzen te leiden. Al moet hij wel iets toegeven.

“Ik heb deze zomer getwijfeld om Club Brugge te verlaten”, is Andreas Skov Olsen open in Het Laatste Nieuws. “Ik speelde vooral op het einde van vorig seizoen met die gedachte. Het is niet zo dat ik alleen aan een transfer kon denken. Maar ik wou vooral verandering zien.”

En die verandering is er uiteindelijk wél gekomen. “Op het moment dat ik aan een vertrek dacht wist ik nog niet wie de nieuwe coach zou worden. Na enkele gesprekken met de nieuwe coach was het me héél duidelijk dat we dit seizoen willen terugslaan.”

Club Brugge vroeg een bepaald bedrag voor mij. Alles daaronder hebben ze geweigerd

Toch trokken nog enkele clubs aan de mouw van de flankaanvaller. “Ik heb met andere clubs gesproken, maar ik ben hier nog steeds. Club Brugge vroeg ook een bepaald bedrag voor mij. Alles daaronder hebben ze geweigerd.” (lacht)