"Vorig jaar dachten ze dat ze de beste ter wereld waren, maar ...": Vanhaezebrouck ziet Gent op één sterktepunt blijven grossieren

KAA Gent is ook op dit moment nog steeds de ongeslagen leider. Met dank ook aan de sterkte die ze laten zien op stilstaande fases.

Ook de voorbije weken is het op moeilijke momenten vaak via een stilstaande fase dat de Buffalo's de wedstrijd alsnog weten open te breken. Zowel in Leuven als tegen Eupen was het een hoekschop die uiteindelijk voor puntenwinst zorgde.

Daarmee staat het aantal doelpunten vanuit stilstaande fases in de competitie ondertussen toch al op zes. Reken er ook nog een strafschop bij en je zit al aan de helft van de veertien doelpunten die de Buffalo's dit seizoen al maakten.

Nieuwe sterkhouders

Al is er soms ook wel wat geluk mee gemoeid. Dat beseft ook coach Hein Vanhaezebrouck: "We hebben ook tegen Eupen alweer gescoord op een corner, ook al was hij eigenlijk slecht getrapt. Het is dankzij Cuypers dat hij doorschiet naar de tweede paal, hij moet daar meer credits krijgen dan Kums voor een keer."

Maar toch: de stilstaande fases zijn dit seizoen meer dan ooit een wapen voor de Gantoise. "We doen niets anders dan anders, het ligt aan de spelers. Ze zijn gedisciplineerder dan wie er vorig seizoen was en voeren het in perfect uit. De koppers vorig jaar? Die dachten dat ze heel goed waren en de beste koppers ter wereld, maar dat was maar af en toe eens het geval", liet de coach van Gent zich eerder al ontvallen.