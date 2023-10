RSCA Futures slikken - tegen negen man - omstreden doelpunt: discussie laait weer op

RSCA Futures speelde zaterdagavond gelijk tegen Lierse Kempenzonen. Een heel merkwaardig einde van de wedstrijd, want het eindigde op 3-3 terwijl de bezoekers maar met negen man meer stonden en over de gelijkmaker was er heel wat discussie.

De Futures klommen in de 86ste minuut op voorsprong toen Lucas Lissens scoorde. Toen stond Lierse al een halfuur met negen nadat De Bruyn en Poelmans met rood de douches mochten gaan opzoeken.

Wedstrijd gespeeld, denk je dan, maar het venijn zat hem in de staart. In de slotfase wilde verdediger Nail Mouhta-Sebtaoui de bal in hoekschop koppen, maar raakte de onderkant van de lat, kreeg daarna de bal tegen zijn lichaam en zo kon doelman Vercauteren oprapen.

Maar de lijnrechter oordeelde dat de bal over de doellijn was geweest en ref Jordy Vermeire volgde hem daarin. Zonder doellijntechnologie was er geen uitsluitsel mogelijk, want ook de tv-beelden brachten geen soelaas.

En dus moest de beslissing van de ref gevolgd worden, tot frustratie van de Futures. Die hadden de drie punten heel goed kunnen gebruiken, want enkel Standard en... Lierse Kempenzonen staan achter hen.