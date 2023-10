Er moet De Boeck iets van het hart bij zijn voorstelling en hij kijkt vooral naar de pers: "Ik vind het spijtig"

Glen De Boeck is maandagmiddag voorgesteld als nieuwe trainer van KV Kortrijk. Hij moet de West-Vlamingen in 1A houden. De Boeck had zijn speech trouwens goed voorbereid en er moesten hem een aantal dingen van het hart.

Het is vier jaar geleden dat De Boeck nog een club trainde. Een bewuste keuze, zo legt hij nu uit. "Na mijn laatste job in Lokeren heb ik wat afstand genomen. Ik had even genoeg van het voetbal", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. Hij was wel nog analist bij Eleven DAZN. "Als je 30 jaar lang aan 300 per uur leeft... Ik heb tijd genomen voor mezelf en voor mijn familie. En dat heeft mij heel goed gedaan, ik raad het trouwens iedereen aan om af en toe eens op de rem te gaan staan." Ook werd er geschreven dat hij een goedkope oplossing zou zijn en dat viel niet in goede aarde. "Ik vind het spijtig dat er wordt geschreven dat ook Wilmots en Hasi opties waren, maar dat KVK voor de goedkoopste optie heeft gekozen. Ik kan u zeggen dat KV Kortrijk een serieuze inspanning heeft gedaan en dat ik hier goed mijn boterham verdien. En dat was trouwens ook het geval bij Eleven DAZN."