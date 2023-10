Marc Degryse is bijzonder hard voor Ronny Deila: "Waar haalt hij het?"

Club Brugge kon tegen STVV andermaal de drie punten niet pakken. Het werd 1-1 in het Jan Breydelstadion.

Vier wedstrijden, vier keer een gelijkspel. Club Brugge wacht al een tijdje op een broodnodige overwinning in de Jupiler Pro League. Ook zondag kon blauwzwart Marc Degryse niet bekoren. Hij haalde meteen uit naar trainer Ronny Deila die het allemaal te rooskleurig ziet.

“Waar Ronny Deila het haalt dat Club elke week progressie maakt, is mij een raadsel. Ook tegen STVV zag ik die vooruitgang niet”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Het ding bij Club Brugge is: elke ploeg die wil aanvallen en dat ook goed doet, amuseert zich tegen Club. Want het Club Brugge onder Ronny Deila is niet in staat om collectief pressing te zetten op de tegenstander.”

Ook de uitspraak van Zinckernagel tegen de rust was vreemd voor Degryse. We hebben iets geprobeerd en het lukte niet, klonk het.

“Deila nam zijn verantwoordelijkheid en gaf toe dat de tactische organisatie zijn schuld was geweest. Hij tracht te sleutelen aan zijn elftal, maar er komen geen oplossingen voor de problemen die zich steeds weer herhalen. Deila moet aan de bak. Druk zetten is ook een zaak van mentaliteit.”