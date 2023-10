Het kan verkeren: dit seizoen liggen Clubfans (nog) niet wakker van deze statistiek

Club Brugge beleefde vorig seizoen geen al te best jaar. Ook nu lijkt het helemaal nog niet op wieltjes te lopen.

Bij Club Brugge kijken ze op dit moment nog niet graag naar het klassement van de Jupiler Pro League. Blauwzwart staat vierde, met 16 punten uit 9 wedstrijden.

In de laatste zes wedstrijden werd slechts één keer gewonnen. De laatste drie matchen in de Jupiler Pro League eindigden allemaal op een gelijkspel.

Ondanks die niet al te mooie cijfers blijft alles en iedereen als één blok achter de ploeg staan. Dat was vorig jaar nochtans helemaal anders.

Op hetzelfde moment had Club Brugge onder de verguisde Carl Hoefkens 19 punten uit 9 wedstrijden, drie meer dus dan Ronny Deila. Bovendien speelde hij toen in de Champions League met Club Brugge en werd er gewonnen van Leverkusen en Porto.

Deila moet dus snel vol aan de bak en punten pakken, zeker in de Jupiler Pro League. Want iedereen weet hoe het met Carl Hoefkens afgelopen is en die nam een betere start...