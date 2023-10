Zottigheden van WK 2030 met zes organiserende landen: Zo reageert voetbalbond

De drie openingsmatchen van het WK 2030 worden in Zuid-Amerika gespeeld. De rest van het toernooi zal doorgaan in Spanje, Portugal en Marokko.

Het was toch even slikken voor voetballiefhebbers toen bekendgemaakt werd waar het WK van 2030 gespeeld zal worden. Uruguay, Argentinië, Paraguay, Spanje, Portugal en Marokko.

De Belgische voetbalbond blijft op de vlakte over de vele verplaatsingen die er mogelijk gemaakt moeten worden. “We hebben de beslissing van FIFA vernomen, en begrijpen de wil om zo veel mogelijk voetbalfederaties te betrekken bij de organisatie van het WK”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

“We willen de zes federaties feliciteren met de toewijzing. Gezien onze kandidatuur voor het WK vrouwenvoetbal in 2027, weten we dat het grote inspanningen vergt om kans te maken om het WK binnen te halen. We wensen de organiserende federaties veel succes.”

De openingsmatchen in Uruguay, Argentinië en Paraguay spelen klinkt bijzonder en voor de spelers geen sinecure. “Een wedstrijd spelen in Zuid-Amerika zou zowel op logistiek vlak, als voor onze supporters, bijkomende uitdagingen met zich meebrengen. De grote meerderheid van de wedstrijden worden evenwel dichter bij huis gespeeld.”

Maar ook voor de fans heeft dit zijn invloed. “Het is momenteel dus te vroeg om de impact op onze supporters te kennen. Indien we ons kwalificeren, en wanneer het speelschema en de locaties bekend zijn, zullen we tijdig de supporters informeren over de mogelijkheden.”