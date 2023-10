Imke Courtois doet opvallende uitspraak over selectie van Youri Tielemans

Vrijdag loste bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie voor de volgende twee EK-kwalificatiewedstrijden. Daarin is geen plaats voor Arthur Vermeeren.

Geen Arthur Vermeeren in de selectie voor de interlands tegen Oostenrijk en Zweden, maar wel Youri Tielemans en daar kunnen veel voetballiefhebbers echt niet bij.

Bondscoach Domenico Tedesco liet op zijn persconferentie weten dat de wonderboy van Royal Antwerp FC niet het profiel heeft dat hij op dit moment nodig heeft.

“Hij kiest met Keita voor kracht op het middenveld. Daar is iets voor te zeggen. Vermeeren is een ander profiel, maar hij bewees intussen al dat hij zich staande houdt op het hoogste niveau. Tedesco had hem echt moeten selecteren”, zegt analiste Imke Courtois bij De Zondag.

Youri Tielemans speelt zo goed als niet bij Aston Villa, maar zit toch in de selectie. Voor Imke Courtois begrijpelijk, al zou zij hem om een andere reden dan basisspeler in de selectie zijn meenemen voor deze twee matchen.

“Maar Tielemans blijft wel vaak onder de verwachtingen, dat wel. Maar thuislaten lost niets op, ik zou hem omwille van zijn kwaliteiten en ervaring ook altijd bij de groep houden”, klinkt het nog.