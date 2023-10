🎥 RSCA Futures scoren wel héél knappe goals, telkens met één jongeman (die kort bij de A-kern staat) in de hoofdrol

De RSCA Futures hebben hun tweede match van het seizoen gewonnen en hebben zichzelf daarmee wat ademruimte bezorgd. Tegen KV Oostende wonnen ze met 1-2 na twee wel heel knappe goals.

Dat de Anderlecht-jeugd technisch goed is, weet iedereen wel. Maar velen vreesden toch dat ze na het vertrek van redelijk wat basisspelers en de verdere verjonging van het team in de problemen zouden komen. Dat kan nog altijd gebeuren, maar in Oostende maakten ze alvast indruk.

De twee goals waren dan ook van collectief schitterende makelij. De eerste van Nilsson kwam er na voorbereidend werk van Tristan Degreef, die Moutha Sebtaoui vond in de zestien. Diens voorzet was perfect.

Degreef, de 18-jarige aanvallende middenvelder die dichtbij het A-elftal staat, verstuurde daarna een perfect afgemeten assist op Robbie Ure, die de winnende treffer maakte. Bekijk de pareltjes hieronder maar eens.