Arthur Vermeeren koestert geen wrok na nieuwe glansprestatie: "Denk niet aan de Rode Duivels"

Eén jaar geleden had niemand van hem gehoord, ondertussen zit menig voetbalfan op social media bondscoach Domenico Tedesco te bekritiseren omdat Arthur Vermeeren nog altijd geen Rode Duivel is. En Vermeeren zelf? Die antwoordde met de voeten.

Er kwam wat geluk bij kijken maar Arthur Vermeeren zorgde er met een doelpunt voor dat Antwerp 3 minuten nadat het op achterstand kwam tegen Eupen opnieuw op gelijke hoogte kwam. Niet veel later zorgde de tandem Vermeeren-Balikwisha ervoor dat de Great Old 2-1 voor kwam. Bij de 3-1 was hij dan weer goed voor de pre-assist. Kortom, weer een glansprestatie van de 18-jarige middenvelder.

En toch moet hij een plaatsje bij de Rode Duivels afstaan aan ploegmaat Mandela Keita. "Maar aan de Rode Duivels denk ik niet", verzekert Vermeeren zelf na de wedstrijd. "Ik speelde vandaag voor Antwerp en het was ook wel goed. Na een vroege achterstand hebben we gewoonweg verdiend gewonnen."

"Hadden voorbije wedstrijden veel pech"

Na drie gelijke spelen en twee nederlagen in de Champions League was een verdiende zege welgekomen voor Antwerp. "We hadden veel ongeluk met altijd een laatste pass of schot dat er niet uit kwam", meent Vermeeren. "Maar we laten als team nooit het hoofd hangen. De voorbije weken heb ik ook aan mijn statistieken kunnen werken, dat is altijd leuk als dat lukt."

​Onder Domenico Tedesco kan Vermeeren niet aan zijn statistieken werken voor de Rode Duivels. Al zal hij volgende week wel met de U21 mee naar Malta en Hongarije trekken.