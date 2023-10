Thomas Chatelle doet straffe uitspraak over positie van Ronny Deila

Club Brugge verloor zondag op bezoek bij Standard. Er is nog veel werk aan de winkel voor trainer Ronny Deila.

Sclessin ontplofte met de 2-1-overwinning tegen Club Brugge, al kregen ze misschien wel heel veel voor hetgeen er gebracht werd.

“Club Brugge had misschien wel een puntje verdiend op Sclessin. Meer zelfs, ik vond dat blauw-zwart zelfs de beste kansen had”, zegt analist Thomas Chatelle aan Het Belang van Limburg. “Maar de Rouches wonnen, misschien wel dankzij hun mentale kracht. Het is sterk van Hoefkens dat hij dit in zijn kern geslepen heeft.”

De ploeg van Hoefkens is niet meer te vergelijken met het team dat op de eerste speeldagen tussen de lijnen stond. “Achterin heeft Standard stabiliteit gevonden. Bokadi - Vanheusden - Ngoy is een sterk trio. Bokadi - Vanheusden - Ngoy is een sterk trio. Voorin vond ik Kanga zeer goed spelen. Hij woog voor twee op die verdediging van Club. Vooral met de rug naar doel is hij zeer sterk, dat zag je bij de 2-1.”

Bij Club Brugge is er vooral veel onzekerheid. “Zo'n spits liep niet rond bij blauw-zwart. Zowel Thiago als Jutgla zitten niet goed in vorm. Trainer Ronny Deila liet Skov Olsen dan op het veld staan, ondanks dat hij last had. Bij de 1-1 pakte dat goed uit, maar wat later lag hij aan de basis van de 2-1. Hinderde zijn blessure hem daar niet? Hoe dan ook vind ik dat Deila zijn meerwaarde nog moet bewijzen bij Club.”