Teleurstellend seizoen voor KRC Genk: "Als je kijkt naar die statistiek, moeten ze veel hoger staan"

Een zevende plaats bekleedt KRC Genk momenteel in de Jupiler Pro League. Goed voor slechts de helft van de 30 punten.

KRC Genk wordt alom geprezen om het mooie voetbal dat ze spelen, maar in de klassering levert dat voorlopig zelfs geen ticket voor de play-offs op.

“Tot nu toe heeft het te weinig punten gepakt. De reden? Het rendement. Als je naar expected goals kijkt, had Genk veel hoger moeten staan”, is Jacky Mathijssen duidelijk in Het Belang van Limburg.

“De kwaliteit om het spel dat ze in Genk graag zien te ontwikkelen is er. Maar de kwaliteit om dat ook om te zetten in doelpunten, en die moet je maken om wedstrijden te winnen, blijft in gebreke. Daar moeten ze snel beter in worden. Ze creëren genoeg kansen, maar die resulteren voorlopig niet in genoeg doelpunten.”

Het verschil met vorig seizoen is groot. Op dit moment hadden de troepen van trainer Wouter Vrancken vorig jaar al 10 punten meer. Gelukkig volgen er met Mechelen en Kortrijk twee haalbare kaarten, al zal dat ook niet van zelf gaan.

“Je mag de kloof met de top van het klassement ook niet té groot laten worden. Het wordt ook tijd dat Genk eens een thuiswedstrijd wint, want dat zogenaamde thuiscomplex mag niet in de hoofden van de spelers kruipen. Maar ik geloof er rotsvast in dat het wel goed komt”, klinkt het nog.