Als het goed zit met de fans, zit het goed bij Amuzu: "Vergeet niet dat hij al heel wat meer assists had kunnen hebben"

Francis 'Ciske' Amuzu lijkt dit seizoen enkel maar topgoals te maken, met een wereldgoal tegen KV Mechelen als voorlopig orgelpunt. De lach is terug en dat is wel anders geweest dit seizoen.

Herinnert u zich nog de eerste goal van Amuzu dit seizoen? Die kopbal tegen Charleroi waarmee hij het winnende doelpunt maakte? Bij de viering achteraf kon er amper een lachje vanaf. Op dat moment zat de 24-jarige winger niet goed in zijn vel.

Fans zijn belangrijk voor Amuzu

Deels omwille van die gemiste transfer, maar dat was eigenlijk de belangrijkste reden niet. Amuzu zoekt al jaren naar erkenning bij paars-wit. Het jeugdproduct van Neerpede heeft de club in zijn hart, maar daarom doet het hem ook zo'n pijn dat hij soms berichten krijgt van de eigen fans die hem pijn doen.

Zo ook begin dit seizoen. Hij zocht, maar vond geen goal of assist in de eerste vier matchen. Hij miste ook een paar grote kansen en leverde enkele minder goeie voorzetten af. Da's al veel de kritiek op hem geweest: hij loopt zichzelf bijwijlen voorbij. Met de pers kan hij leven, met de verwijten van de fans die hij zo graag wil plezieren veel minder.

Brian Riemer heeft er al zijn werk mee gehad, want de Deen is wel een fan. Amuzu is de enige met pure, onversneden snelheid in de kern. Daarom wordt hij tegenwoordig ook als supersub gebruikt. Als vermoeide tegenstander wil je liever geen frisse Amuzu tegenover je zien staan.

Geen frisdrank meer, stabiliteit thuis

Zondag was de lach terug, zelfs al was hij invaller. Het Park bejubelde hem, de fans riepen hem naar voren. Het is voor hem de beloning voor alle tijd en moeite die hij erin steekt. "Op zijn 19de was Francis misschien niet de grootste professional, maar intussen doet hij er alles voor. Hij drinkt geen frisdrank meer, eet hopen groente en de suikerinname is tot een minimum beperkt", vertelt begeleider Niels De Jonck ons. "Alles om onstekingen te beperken."

"Zijn huwelijk, zijn aanstaande vaderschap,... hij heeft stabiliteit gevonden. Daarnaast werkt hij al jaren aan die afwerking", vervolgt De Jonck. "We weten ook dat hij daar nog progressie in kan maken. Maar vergeet ook niet dat Francis al heel wat meer assists had kunnen hebben als Anderlecht de voorbije jaren een echte targetspits had gehad."

Met Dolberg heeft hij die nu, net als toen het met Slimani ook een stuk beter ging. Nu het goed zit in zijn hoofd en met de fans is het aan hem om de lijn door te trekken. Waarschijnlijk wel als supersub de komende weken.