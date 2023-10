Belgische refs krijgen nog veel meer dan enkel een loonsverhoging

De scheidsrechters dringen al een tijdje aan op een loonsverhoging. Die komt er, maar er is nog veel meer op komst.

Scheidsrechters en de VAR dringen al langer aan op een loonsverhoging voor hun prestaties. De loonsverhoging voor refs komt er. Vooral de VAR verdient een pak meer. Die gaat van 450 naar 880 euro per wedstrijd.

Maar er is nog veel meer. Als de scheidsrechters een goede wedstrijd fluiten, dan krijgen ze ook een financiële bonus, zo schrijft Het Belang van Limburg vandaag. Over welk bedrag het gaat en wat een goede match fluiten is, wordt niet bepaald uitgeweid.

De loonsverhoging zal stevig onder de loep gelegd worden door clubs en trainers. “In ruil verwachten we een kwaliteitsvolle arbitrage en een efficiënte organisatie”, klinkt het bij de Pro League.

“We zijn tevreden dat er nu een plan is en onze clubs zijn bereid om extra fondsen te investeren, o.a. in de vorming en opleiding voor jonge refs, technologische ondersteuning maar ook in monitoring en begeleiding.”