Bestemming van Antonio Nusa bekend? 'Noorse televisie spot clubadviseur'

Hoelang speelt Antonio Nusa nog voor Club Brugge? Het is een vraag die niemand op dit moment kan beantwoorden.

De voorbije maanden werd duidelijk dat Club Brugge met de Noorse international Antonio Nusa goud in handen heeft. Het is niet langer de vraag of hij vertrekt, maar wanneer en waarheen.

Afgelopen zomer kwam Chelsea al met een bod van 30 miljoen euro naar het Jan Breydelstadion, maar blauwzwart en de speler gingen daar voorlopig nog niet op in, ook al mocht hij van de Engelse club nog een jaartje in Brugge blijven.

Het is uitkijken of er tijdens de wintermercato opnieuw aanbiedingen komen voor Nusa, al lijkt het slechts een kwestie van tijd vooraleer hij de club zal verlaten. Toch zal het ook niet zomaar gebeuren, want Club Brugge wil echt wel een transferrecord breken met de uitgaande transfer van de Noor.

Dan moet hij alvast meer opleveren dan de 35 miljoen euro die AC Milan betaalde voor Charles De Ketelaere in de zomer van 2022.

Volgens de Noorse televisiezender Viaplay zou het wel eens kunnen dat Nusa richting Tottenham vertrekt. Adviseur Fabio Paratici werd vrijdag na het duel tussen Bodo/Glimt en Club Brugge gespot op de luchthaven van Bodo.